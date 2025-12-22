Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 0,63%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,52 e o Dólar Comercial é negociado a R$ 5,54. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 22-12-25.mp3
Publicado em 22 de Dezembro de 2025 às 11:48
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