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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 0,39%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,21

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 11:59

Publicado em 

22 abr 2024 às 11:59
Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s -22-04-24.mp3

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