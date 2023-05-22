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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 0,15%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,37 e Dólar Comercial a R$ 4,97

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 12:30

Publicado em 

22 mai 2023 às 12:30
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,37 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 22-05-23.mp3

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