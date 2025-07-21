Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (21) em alta de 0,64%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,49 e Dólar Comercial a R$ 5,57. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - MARLO - 21-07-25
Publicado em 21 de Julho de 2025 às 11:43
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