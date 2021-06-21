Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (21) em alta de 0,38%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 21-06-21
Publicado em 21 de Junho de 2021 às 12:27
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