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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (21) em alta de 0,38%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,04

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 12:27

Publicado em 

21 jun 2021 às 12:27
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (21) em alta de 0,38%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 21-06-21

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