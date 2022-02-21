Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (21) em alta de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,77 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 0.49 - 21-02-22.mp3
Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:17
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