Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (20) em queda de 1,95%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,44 e Dólar Comercial a R$ 5,70. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 20-12-21.mp3
Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:26
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