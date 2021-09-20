Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (20) em forte queda de 2,63%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 20-09-21
Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:02
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