Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (20) em baixa de 0,69%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,62 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 20-03-23 .mp3
Publicado em 20 de Março de 2023 às 12:03
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta