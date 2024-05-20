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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (20) em baixa de 0,35%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,12

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 12:00

Publicado em 

20 mai 2024 às 12:00
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (20) em baixa de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 20-05-24.mp3

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