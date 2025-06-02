Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (2) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,48 e Dólar Comercial a R$ 5,68. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 02 de Junho de 2025 às 12:44
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