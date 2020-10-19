Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (19) em alta de 1,49%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,61 e Dólar Comercial a R$ 5,61. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.10s - 19-10-20
Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 12:12
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