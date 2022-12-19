Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (19) em alta de 0,81%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,64 e Dólar Comercial a R$ 5,33. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - MARLO - 1.01s - 19-12-22
Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 12:00
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