Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (19) alta de 0,50%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,22 e Dólar Comercial a R$ 4,78. Ouça Matheus Caldeira.
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Publicado em 19 de Junho de 2023 às 11:59
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