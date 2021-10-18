Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (18) em queda de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,53. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.57s - 18-10-21.mp3
Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:01
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