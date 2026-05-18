Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (18) em queda de 0,38%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,85 e o Dólar Comercial a R$ 5,01.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s -18-05-26.mp3
Publicado em 18 de Maio de 2026 às 11:50
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