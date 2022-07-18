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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (18) em alta de 1,5%

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 12:37

Publicado em 

18 jul 2022 às 12:37
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (18) em alta de 1,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial a R$ 5,37. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - 18-07-22

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