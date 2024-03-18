Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (18) em alta de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 5,00 Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.21s - 18-03-24
Publicado em 18 de Março de 2024 às 11:59
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