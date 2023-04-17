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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (17) em queda de 0,15%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 4,95

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 12:33

Publicado em 

17 abr 2023 às 12:33
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo Crédito: Facebook B3/Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (17) em queda de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 4,95. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo -17-04-23

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