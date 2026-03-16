Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 1,82%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,04 e o Dólar Comercial a R$ 5,26. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 16-03-26.mp3
Publicado em 16 de Março de 2026 às 11:53
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