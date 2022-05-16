Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,95%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,25 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 16-05-22
Publicado em 16 de Maio de 2022 às 12:02
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