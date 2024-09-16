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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,51%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,51

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 11:56

Publicado em 

16 set 2024 às 11:56
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,51%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13  e Dólar Comercial a R$ 5,51. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s -16-09-24.mp3

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