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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,5%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 5,07

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 11:59

Publicado em 

16 out 2023 às 11:59
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 5,07. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 16-10-23.mp3

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