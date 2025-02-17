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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,46%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,97 e Dólar Comercial a R$ 5,70

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 12:01

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17 fev 2025 às 12:01
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,46%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,97 e Dólar Comercial a R$ 5,70. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.17s - 17-02-25.mp3

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