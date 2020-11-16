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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (16) em alta de 0,60%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:59

Publicado em 

16 nov 2020 às 12:59
Bolsa de Valores operando ao final da manhã desta segunda-feira (16) em alta de 0,60%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 5,44, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 16-11-20

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