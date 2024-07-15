Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (15) em queda de 0,02%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,96 e Dólar Comercial a R$ 5,46. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 15-07-24
Publicado em 15 de Julho de 2024 às 12:03
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