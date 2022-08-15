Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (15) em baixa de 0,74%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,20 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 15-08-22
Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 12:01
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