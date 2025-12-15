Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (15) em alta de 0,93%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 15 de Dezembro de 2025 às 12:17
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