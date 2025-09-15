Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (15) em alta de 0,58%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 15-09-25
Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 11:39
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