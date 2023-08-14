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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (14) em baixa de 1,04%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 4,96

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 12:00

Publicado em 

14 ago 2023 às 12:00
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (14) em baixa de 1,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 4,96. Ouça a participação de Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 14-08-23

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