Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (14) em baixa de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 1.22s - 15-04-24
Publicado em 15 de Abril de 2024 às 12:01
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