Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em queda de 2,91%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,32 e Dólar Comercial a R$ 5,10. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.15s - 13-06-22
Publicado em 13 de Junho de 2022 às 11:59
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