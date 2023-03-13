Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em queda de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,60 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.10s -13-03-023 .mp3
Publicado em 13 de Março de 2023 às 11:58
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