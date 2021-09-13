Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em alta de 1,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.11s - 13-09-21.mp3
Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 12:00
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