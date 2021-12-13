Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em alta de 1,33%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo -1.01s - 13-12-21.mp3
Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 12:25
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