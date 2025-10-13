Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em alta de 0,79%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,34 e o Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 13 de Outubro de 2025 às 11:25
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