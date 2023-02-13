Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 13-02-23
Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 12:10
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta