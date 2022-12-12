Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (12) em queda de 2,32%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,60 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro Marlo - 1.06s- 12-12-22.mp3
Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 12:05
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