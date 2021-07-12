Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (12) em alta de 0,93%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 12-07-21.mp3
Publicado em 12 de Julho de 2021 às 12:06
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