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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (12) em alta de 0,68%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,49

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 11:58

Publicado em 

12 ago 2024 às 11:58
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (12) em alta de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,49. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 12-08-24

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