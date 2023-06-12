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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (12) em alta de 0,04%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,89

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 11:58

Publicado em 

12 jun 2023 às 11:58
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (12) em alta de 0,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.16s - 12-06-23.mp3

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