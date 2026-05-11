Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (11) em queda de 0,75%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$5,78 e o Dólar Comercial a R$ 4,88. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 11-05-26.mp3
Publicado em 11 de Maio de 2026 às 11:52
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