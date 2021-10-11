Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (11) em baixa de 0,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 11-10-21.mp3
Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 12:00
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