Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (11) em baixa de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,44. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 11-08-25
Publicado em 11 de Agosto de 2025 às 11:21
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