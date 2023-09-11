Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (11) em alta de 0,55%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 4,93. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 11:59
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