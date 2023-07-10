Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (10) em que de 0,30%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,88. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro -Mateus Caldeira 0.58s - 10-07-23.mp3
Publicado em 10 de Julho de 2023 às 11:59
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