Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (10) em alta de 1,23%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,97 e Dólar Comercial a R$ 5,78. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 12:00
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