Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (10) em alta de 0,81%. No mercado de moedas, Euro cotado a a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,31. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 10 de Novembro de 2025 às 11:46
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