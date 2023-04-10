Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (10) em alta de 0,54%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.55s- 10-04-23.mp3
Publicado em 10 de Abril de 2023 às 12:01
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