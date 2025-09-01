Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (1) em alta de 0,18%

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (1) em leve alta de 0,18%. No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 6,35 e Dólar comercial em R$ 5,42. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 01 de Setembro de 2025 às 11:21
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